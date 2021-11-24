توجيه هام لمفارز الشرطة المجتمعية بعد إعادة 5 فتيات هاربات إلى ذويهن

2021/11/24 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعادت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بعمليات منفصلة، اليوم الاربعاء، خمس فتيات هاربات الى ذويهن، بعد أن قدمت لهن الدعم النفسي والمعنوي.

وذكرت المجتمعية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العمليات جاءت على خلفية لجوء تلك الفتيات الى الشرطة المجتمعية، حيث تبين أن اغلبهن هربن من ذويهن بسبب التعنيف أو المشاكل الأسرية".وأضاف البيان، ان "الفتيات التي تمت اعادتهن (٢) منهن من بغداد ومثلهن من محافظة النجف الأشرف وواحدة من محافظة ديالى".

وفي السياق ذاته وجه مدير الشرطة المجتمعية "مفارزه في المحافظات الثلاث بمتابعة حالة الفتيات من خلال تنظيم زيارات دورية ومستمرة لمنازلهن وحث ذويهن على رعايتهن والاهتمام بهن وعدم تعنيفهن مرة أخرى وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وفق ما جاء في البيان".

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