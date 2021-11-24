تنويه لصافرات انذار من داخل السفارة الأمريكية في بغداد – عاجل

2021/11/24 | 14:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن السفارة الأمريكية ستباشر بتفعيل صافرات الانذار المبكرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الاميركية في بغداد، ستباشر بتفعيل صافرات الانذار المبكر لغرض الفحص التجريبي والذي يستغرق من ٥-١٠ دقائق".

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