استراليا تصنف الجناح السياسي لحزب الله “منظمة إرهابية”

2021/11/24 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلون من حزب الله خلال عرض عسكري للحزب الشيعي في مدينة بعلبك في شرق لبنان في 13 ت2/نوفمبر 2021.© ا ف ب/ا ف ب/ارشيف – سيدني (أ ف ب) – صنّفت الحكومة الأسترالية الأربعاء حزب الله بأسره “منظمة إرهابية” لتوسع بذلك نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للحزب المسلّح الذي […]

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