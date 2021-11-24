صور: جولة لقائد عمليات بغداد في مدينة الصدر وأطراف ’حي طارق’

2021/11/24 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اجرى قائد عمليات بغداد احمد سليم، الأربعاء، جولة في مدينة الصدر واطرافها.

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وذكرت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2021)، أن "الفريق الركن احمد سليم التقى بالمواطنين من سكنة اطراف منطقة حي طارق شرقي مدينة الصدر، جاء ذلك استجابة لمناشدة اطلقها لفيف منهم على مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا فيها إيجاد الحلول المناسبة لما يعانيه أبناء تلك المنطقة والنظر في شكواهم".

وأضاف البيان أن "قائد العمليات استمتع لمطالب المواطنين والمشاكل التي تواجههم واعداً إياهم بمناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وفي ذات السياق موجهاً القطعات الماسكة للمنطقة بالعمل وفق التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن، بعدها اكمل جولته ضمن أحياء مدينة الصدر مطلعاً على الإجراءات الأمنية وأحوال المواطنين فيها".

وبحسب البيان فقد "أعرب أبناء منطقة حي طارق عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم لسرعة الاستجابة لمناشدتهم، من قبل قائد العمليات مؤكدين التزامهم التام بالتوجيهات الصادرة من الجهات العليا والتي تصب في مصلحة المواطن ورفاهيته".

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