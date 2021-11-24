الهجرة تعلن عودة 113 عراقيا من مخيمين على الحدود السورية التركية

2021/11/24 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم عن عودة (113) مواطنا عراقيا من مخيمي اكدة وعين عيسى المتواجدتين على الحدود السورية التركية الى ارض الوطن، ضمن خطة الوزارة لتشجيع العراقيين في دول الجوار على […]

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