سقط من الدور الأول إلى القبو.. لحظة انهيار منزل على مالكه بعد ارتطام شاحنة به

2021/11/24 | 14:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق مقطع فيديو اللحظة التي ارتطمت فيها شاحنة قلابة بمنزل في مدينة إيغ هاربور بنيوجيرسي، مما تسبب في سقوط رجل يبلغ من العمر 80 عامًا من الدور الأول إلى قبو المنزل.

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