2021/11/24 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لطفي_حاتم -أدى انهيار اسلوب الإنتاج الاشتراكي الى سيادة علاقات الإنتاج الرأسمالية في طوابق التشكيلة الرأسمالية العالمية وما نتج عنها من اتساع وترابط حركة راس المال الدولية.- تتلازم حركة راس المال(الأممية) وأسئلة منهجية منها – ما هي العولمة الرأسمالية؟ ما هي قوانين هيمنتها السياسية؟ ما هي تأثيراتها على آفاق تطور الدول الوطنية؟ -هذه الأسئلة وغيرها تدعونا الى البحث عن إجابات معللة فكرياً تساهم في تطوي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوسع الرأسمالي وإعادة بناء الدولة الوطنية - لطفي حاتم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوسع الرأسمالي وإعادة بناء الدولة الوطنية - لطفي حاتم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).