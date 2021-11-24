عين الحَسود .. فيها عود - امين يونس

2021/11/24 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امين_يونس منذ بضعة أيام خرجَ طُلاب جامعات وكليات السليمانية وحلبجة ، وتَبَعَهُم طُلاب أربيل أيضاً ، وكان لديهم مَطلَبَين رئيسييَن : الأول دَفع مخصصاتهم والثاني توفير الخدمات في الأقسام الداخلية .



وفي الوقت الذي قامتْ قُوى الأمن بمجابهة المتظاهرين في السليمانية ، بالغازات المُسّيِلة للدموع والعِصي ، مما اُصيب بعض الطلبة بجروح نُقِلوا على أثَرها للمستشفيات ، فأن بعض أعضاء البرلمان الذين حضروا مظاهرات أربيل وت ......





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