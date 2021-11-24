وعي الإنسان المظلوم - مصعب قاسم عزاوي

2021/11/24 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو الحدث الأهم في حياتك والذي تعتقد أنه قد ساهم في تشكيل نهجك الفكري ومنظارك لمقاربة العالم؟مصعب قاسم عزاوي: الإنسان وخاصة الدماغ البشري منظومة معقدة ومتداخلة وغير ناجزة تقوم بتعديل منظارها وآلية تفسيرها للعالم والأحداث التي تجري معها بشكل مستمر بالاستناد إلى آليات تصنيفية معق ......





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