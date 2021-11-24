إثيوبيا.. أبي أحمد يتوجه لجبهة القتال والمدنيون يحرسون شوارع العاصمة

2021/11/24 | 14:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، بعدما نقل مهامه لنائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين ليتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه، حسبما قالت وسائل إعلام تابعة للدولة، الأربعاء.

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