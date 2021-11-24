السفير الفلسطيني: دبلوماسية العراق مميَّزة وفاعلة

2021/11/24 | 14:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمة

أكد السفير الفلسطيني في بغداد احمد عقل، اليوم الأربعاء، أنَّ العراق تحوَّل الى نقطة التقاء دول العالم.

وقال عقل لوكالة الأنباء العراقية(واع)، على هامش احتفالية يوم الدبلوماسية العراقية التي اقيمت في وزارة الخارجية، إن "العراق تحوَّل الآن بشكل كبير الى نقطة التقاء دول العالم"، مبيناً، أن "دبلوماسية العراق مميَّزة ونشطة وفاعلة".

وأضاف، أن "هذا البلد يسهم في السلام والأمن وتحقيق مصالح العراق الاقتصادية والأمنية والسياسية".

واقامت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، حفلاً بذكرى يوم الدبلوماسية العراقية، فيما أشارت إلى أن 49 وزيراً تعاقبوا خلال هذه الفترة، مؤكدة أن العالم يتطلع إلى العراق كشريك فاعل.

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