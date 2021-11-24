2021/11/24 | 14:40 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثالث على التوالي..رعب في سيئول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 14:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثالث على التوالي..رعب في سيئول) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثالث على التوالي..رعب في سيئول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).