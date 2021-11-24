2021/11/24 | 14:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yAU8n2HlRbw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفائز بالانتخابات عن الفتح احمد الموسوي: الإطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفائز بالانتخابات عن الفتح احمد الموسوي: الإطار التنسيقي هو الكتلة الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).