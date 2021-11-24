2021/11/24 | 14:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xhvKsa0ztFo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. أحمد الشريفي لزاكروس:الأحزاب السياسية الخاسرة فشلت في ادارة العملية السياسية بالعراق) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. أحمد الشريفي لزاكروس:الأحزاب السياسية الخاسرة فشلت في ادارة العملية السياسية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).