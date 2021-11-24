2021/11/24 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعادت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية بعمليات منفصلة، اليوم الاربعاء، خمس فتيات هاربات الى ذويهن، بعد أن قدمت لهن الدعم النفسي والمعنوي.وذكرت المجتمعية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشرطة المجتمعية تعيد 5 فتيات هاربات إلى ذويهن المركز الخبري الوطني.

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