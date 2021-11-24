2021/11/24 | 14:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني أن الوزارة اعتمدت خطة لـ 10سنوات قادمة بهدف تطوير القطاع السياحي في سوريا وسيتركز الاهتمام على السياحة الشعبية وعودة السياحة الثقافية.وقال وزير السياحة خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا تدرس “عشرات الطلبات من الدول الأوروبية” المركز الخبري الوطني.

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