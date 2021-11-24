2021/11/24 | 14:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى قادة حوالي 110 دول دعوة للمشاركة في قمة افتراضية حول الديمقراطية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تعلق على قمة بايدن حول الديمقراطية: يريد التفريق بين الدول) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تعلق على قمة بايدن حول الديمقراطية: يريد التفريق بين الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).