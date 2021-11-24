القضاء: اجتماع اللجنة المشتركة للتحقيق في حادث اغتيال قادة النصر

2021/11/24 | 14:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس اقضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، عن اجتماع اللجنة القضائية المشتركة، للتحقيق بحادثة اغتيال قادة النصر، الشهيدين الحاج ابو مهدي المهندس، واللواء قاسم سليماني.وذكر بيان للقضاء، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، انه “اجتمعت اليوم الاربعاء الموافق 2021/11/24 اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق في حادث المطار الذي ادى الى استشهاد القادة ابو مهدي المهندس […]

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