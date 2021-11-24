مسؤول سابق: نزاع الفلوجة يمتد إلى 10 سنوات.. ولا يتعلق بخلاف حول ’خروف’! (صور)

2021/11/24 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تجدد نزاع بين طرفين من عشيرة واحدة في الفلوجة، الأربعاء، مخلفاً قتيلاً وأضراراً في عدد من المنازل بمنطقة النساف قرية البو حسن.

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وأظهرت صور تابعها "ناس"، احتراق منازل في المنطقة إثر النزاع الذي يمتد إلى 10 سنوات، وفق عيسى الساير العيساوي، القيادي في تحالف "عزم" وقائممقام الفلوجة السابق.

ونفى العيساوي في تصريح لـ "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، أنّ يكون النزاع مرتبطاً بخلاف حول "خروف"، مشيراً إلى أنّ القضية قديمة وتتعلق بحادثة قتل معروفة.

وأوضح العيساوي، أنّ النزاع تجدد إثر عقد جلسة محاكمة للمتهمين بقضية القتل، إذ "حدث احتكاك بين عائلة الضحية وأبناء عمهم من عائلة المتهمين في طريق العودة من المحكمة، ما أدى إلى انقلاب إحدى المركبات ووفاة شقيق الضحية".

وبيّن العيساوي، أنّ "عائلة الضحية عمدت إثر ذلك إلى مهاجمة منازل عائلة المتهمين وإحراق عدد منها، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وقطعات من الجيش للسيطرة على الموقف".

بدوره، قال مصدر في قيادة شرطة الأنبار لـ "ناس"، إنّ قوة أمنية "احتجزت 3 أشخاص ساهموا بأعمال الشغب وحرق منزلين بسبب مشكلة عشائرية في وقت سابق"، مشيراً إلى أنّ "القوات الأمنية تمكنت من احتواء النزاع".

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