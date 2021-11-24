2021/11/24 | 15:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يستأنف منتخبنا الشبابي، يوم الجمعة المقبل، مبارياته باطار منافسات المجموعة الاولى لبطولة ايرثلنك لاتحاد غرب اسيا للشباب بنسختها الثانية عندما يواجه شقيقه اليمني في ملعب البصرة الدولي.وكان منتخبنا قد حصل على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطولة غرب آسيا..



شباب العراق في مواجهة اليمن الجمعة المقبل المركز الخبري الوطني.

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