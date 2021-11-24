الفنان السوري جمال سليمان: كل كلام قلته عن زهير رمضان كان قبل وفاته

2021/11/24 | 15:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الفنّان السوري جمال سليمان أن يكون قد صرّح بشيء عن نقيب الفنّانين السوريين الراحل زهير رمضان، بعد وفاته، التي أكد أنه لم يعلق عليها.وقال في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه على فيسبوك: "تداولت بعض المواقع كلاما على لساني يتعلق بشخص زهير

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