بالفيديو: ارتفاع نسق العمليات العسكرية ضد فلول داعش

2021/11/24 | 15:06 - المصدر: السومرية نيوز

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ارتفاع نسقُ العمليات العسكرية ضدَ فلول داعش الارهابي في مختلف القواطع الامنية يرى فيه خبراءُ امنيون انها مرحلة استباقية جديدة لمنع اي تحركاتٍ للجماعاتِ الارهابية التي تحاولُ العبثَ بأمن المواطنين ومهاجمةَ النقاطِ الامنية بين الحين والاخر.

تصاعد في نسق العمليات العسكرية ضد فلول داعش الارهابي في مختلف القواطع الامنية ساهم بشكل كبير في استهداف اغلب قيادات داعش وخلق حالة من التشظي بصفوف الارهابيين اضافة الى بسط الامن وخلق الطمأنينة لدى اهالي المناطق التي كانت تشهد بين الحين والاخر خروقات امنية.

وتماشيا مع نسق العمليات أعلن الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية مشتركة واسعة النطاق بمساندة طيران الجيش وطائرات القوة الجوية لتأمين حوض حمرين في محافظة ديالى، موضحا ان العملية انطلقت من خمسة محاور اساسية وتجري بتنسيق عال وإشراف مباشر من قبل قيادة العمليات المشتركة، في وقت اعلنت خلية الإعلام الأمني عن انطلاق المرحلة الأولى من عملية برق السماء في جميع قواطع المسؤولية بمشاركة جوية من قبل طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي، مؤكدة ان العملية تأتي لتعقب عناصر داعش ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن وتدمير أوكار الإرهابيين ومنع حالات التسلل وتطهير الأراضي ضمن قاطع المسؤولية.

ارتفاع نسق العمليات العسكرية يرى فيه خبراء امنيون انها مرحلة استباقية جديدة لمنع اي تحركات للجماعات الارهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين ومهاجمة النقاط الامنية بين الحين والاخر، فيما اكدوا ضرورة الاعتماد على المعلومة الاستخبارية والاجهزة العسكرية الحديثة اضافة الى الطيران المسير في استهداف اوكار الارهابيين.

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