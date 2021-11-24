اتفاق إسرائيلي – مغربي لبدء التعاون الرسمي أمنيا واستخباراتيا

2021/11/24 | 15:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرباط، الأربعاء، اتفاقية للتعاون الأمني مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

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