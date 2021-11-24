2021/11/24 | 15:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم الاربعاء، ان تغيير سعر الصرف منع تسريح الاف الموظفين، فيما اشار الى ان موازنة 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية.

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي: تغيير سعر الصرف منع تسريح آلاف الموظفين وموازنة 2022 ستدعم شبكة الحماية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي: تغيير سعر الصرف منع تسريح آلاف الموظفين وموازنة 2022 ستدعم شبكة الحماية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).