حرق منزلين واربع سيارات اثر خلاف على خروف في الفلوجة

2021/11/24 | 15:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأجهزة الأمنية احتجزت 3 أشخاص ساهموا بأعمال الشغب.

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