2021/11/24 | 15:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عدم امكانية تحديد حجم وخطورة الموجة المقبلة، فيما أشارت الى أن اللقاحات اثبتت فاعليتها وتتجاوز الموجات المقبلة.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح صحفي، إن “الموجة الثالثة كانت أقلَّ من سابقاتها، لذلك لا نستطيع الآن أن نعطي مؤشرات، ونصرِّح على وجه الدقة بحجم وخطورة الموجة المقبلة”، […]

ظهرت المقالة الصحة: لا يمكن تحديد حجم وخطورة الموجة المقبلة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا يمكن تحديد حجم وخطورة الموجة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لا يمكن تحديد حجم وخطورة الموجة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).