2021/11/24 | 15:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fv8Kx6TLwM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. صحفيون يطالبون الحكومة المحلية الإسراع بحسم ملف توزيع الأراضي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. البصرة.. صحفيون يطالبون الحكومة المحلية الإسراع بحسم ملف توزيع الأراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).