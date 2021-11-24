نواب في ليبيا يدعون البرلمان لإنقاذ الانتخابات

2021/11/24 | 15:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا أعضاء في مجلس النواب الليبي، مساء الثلاثاء، إلى جلسة طارئة الخميس، لـ”إنقاذ العملية الانتخابية وتصحيح الانحراف القائم في تنفيذ القوانين الانتخابية”.

ونقول موقع 218 الليبي أن النواب شددوا على “تجاوز خطير من بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مثَّل انقلاباً على قانون انتخاب رئيس الدولة وثوابت ونظام المجلس الداخلي”.

وأشار البيان إلى انحرافٍ كبير في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإلى مخالفات صريحة لنصوص وفلسفة القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب.

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