الكرملين يعتبر أن قمة بايدن حول الديموقراطية تهدف إلى التفريق بين الدول

2021/11/24 | 15:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الكرملين الأربعاء أن قمة الرئيس الأميركي جو بايدن حول الديموقراطية، التي لم يدعُ إليها لا روسيا ولا الصين، تهدف إلى “التفريق” بين الدول.وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر صحافي إن “الولايات المتحدة تفضّل خلق خطوط تقسيم … Readmore

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