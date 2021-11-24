بالصور.. تعرف على مراحل انجاز اكبر مجمع سكني خصصته العتبة الحسينية للفقراء وعوائل الشهداء

2021/11/24 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل قسم المشاريع الاستراتيجية

التابع للعتبة الحسينية المقدسة العمل

لإنجاز أكبر مجمع سكني متكامل مخصص

لإسكان الفقراء والكائن على طريق

(كربلاء المقدسة ـ بابل)، حيث وصلت نسبة

الإنجاز إلى مراحل متقدمة.

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