تشمل جميع العراقيين.. مستشفيات ومراكز العتبة الحسينية تقدم خدمات طبية متنوعة (مجانا) تيمنا بولادة السيدة زينب (ع)

2021/11/24 | 15:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، الاربعاء، عن قرب إطلاق

مبادرة لتقديم الخدمات الطبية في

المؤسسات الصحية التابعة لها (مجانا)

تيمنا بولادة السيدة زينب عليها السلام.

وقال رئيس هيئة الصحة وا

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