باسم ياخور وصبا مبارك ينجوان من الموت في “ليلة السقوط”

2021/11/24 | 15:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تعرضت الفنانة الأردنية، صبا مبارك والفنان السوري، باسم ياخور، لحادث خطير كاد أن يؤدي لإصابات خطيرة، خلال تصوير مسلسل “ليلة السقوط”.وأفاد موقع “لبنان 24” نقلا عن مصادر بأن “لغما حقيقيا انفجر […]

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