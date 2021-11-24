مركز حقوقي: 8 مدن انضمت إلى احتجاجات السليمانية.. وتسجيل هجمات وعشرات الإصابات

2021/11/24 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

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مختصر تقرير مركز ميترو عن اليوم الرابع لاحتجاجات طلبة الاقليم…….الدستور والقوانين النافذة لا تحمينا_ استمرت التظاهرات بيومها الرابع في مدن ( اربيل ، السليمانية، حلبجة، كلار، رانية، دربنديخان، جمجمال، سوران، خانقين)، تؤكد على نفس المطالليب السابقة._ استلمنا شكاوى من 47 صحفيا أصيبوا بإختناقات، و5 حالات تهديد مباشر، و 19 حالة منع من التغطية و 15 حالة هجمات على الفرق الإعلامية وبعض منها كان أثناء البث المباشر._ في اربيل تجمع طلاب داخل جامعة هولير الطبية، حيث منعوا من الخروج الى الشارع، فيما تجمع العشرات منهم امام وزارة التعليم العالي وسط انتشار امني مكثف.



وقد منعت قوات الامن الجهات الاعلامية التالية من تغطية التظاهرات: (شارنيوز، روزنيوز، ولات، بولتك بريس، KNN)._ وفي السليمانية تجمع طلاب الجامعة امام المجمع القديم للجامعة والبناية الجديدة لجامعة السليمانية.



واستخدمت القوات الامنية خطة (تطويق) لمنعهم من الوصول الى الشوارع الرئيسية.



وهناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.وشوهدت سيارات الاسعاف تدخل مبنى الجامعة لنقل المصابين._ كان مشهد التظاهرات اكثر هدوءاً مقارنة، بتظاهرات امس الثلاثاء قبل ان تطلق القوات الامنية غازات مسيلة للدموع الى مجاميع المتظاهرين امام جامعة السليمانية لنمعهم من التحرك باتجاه مبنى محافظة السليمانية و شارع سالم حيث مقرات احزاب السلطة.

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