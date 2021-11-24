2021/11/24 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أبدى مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، رضاه عن أداء فريقه، رغم سقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بنفيكا، أمس الثلاثاء، في خامس جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وقال تشافي عقب المباراة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة في كمين بنفيكا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة في كمين بنفيكا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق لتشافي بعد سقوط برشلونة في كمين بنفيكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).