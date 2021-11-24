2021/11/24 | 15:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت معظم الدول العربية خططاً طموحة لإنجاح خطط التحول الرقمي ضمن مختلف القطاعات والصناعات وبناء اقتصاداتها الرقمية بالاعتماد على أحدث الحلول والابتكارات التقنية استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأي.. تنمية المواهب: حاجة ملحّة في ظل تسارع جهود التحول الرقمي بالشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأي.. تنمية المواهب: حاجة ملحّة في ظل تسارع جهود التحول الرقمي بالشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).