قطر.. اعتقال صحفيين يعملان بتلفزيون نرويجي وحذف لقطات قاما بتصويرها

2021/11/24 | 15:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الأمن القطرية صحفيين اثنين يعملان بمحطة تلفزيونية نرويجية لأكثر من 30 ساعة، وحذفت لقطات قاما بتصويرها في مجمع للعمال المهاجرين، أثناء محاولتهما إعداد تقرير عن قضايا العمال قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

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