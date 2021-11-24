أمانة مجلس الوزراء تعلن تفاصيل تأهيل شارع الحبوبي في الناصرية

2021/11/24 | 15:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، تفاصيل تأهيل شارع الحبوبي في الناصرية، فيما اشارت الى الشروع بإكمال مبنى دار الأيتام، العائد لمؤسسة البيت العراقي للإبداع، الذي سيتسع لإيواء (150) طفلاً.

وقالت الامانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "لجنة التنسيق بين صندوق تمكين ورابطة المصارف الخاصة العراقية بحثت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، آلية المباشرة بمشروع تطوير وتأهيل شارع الحبوبي في مدينة الناصرية"، مبينة ان "الاجتماع الذي عُقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، ناقش عملية التأهيل والتطوير للشارع".

واضافت ان " اللجنة أجمعت على ضرورة الأخذ بعين الاهتمام، الحفاظ على الطابع التأريخي والحضاري والتراثي للشارع، ليكون علامة مميزة لمدينة الناصرية بخاصة، ومحافظة ذي قار بعامة"، موضحة ان " المشروع سيتضمن عملية تطوير شاملة للنصب والساحة والشوارع المحيطة، تشمل عملية إكساء الطرق وتأثيثها وإنارتها بالتقنيات الحديثة والمتطورة، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء، مع توحيد المحال التجارية بنمط واحد، يخلط بين تأريخ وتراث المدينة، كما سيشمل المشروع، تأهيل وتطوير شارع البهو وشارع محافظة ذي قار".

وذكرت ان " اللجنة ناقشت الشروع بإكمال مبنى دار الأيتام، العائد إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، الذي سيتسع لإيواء (150) طفلاً"، لافتة الى ان "هذه المبادرة يشترك فيها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية".

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