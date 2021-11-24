2021/11/24 | 15:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهة حكومية تعلن عن اجراءات لحلّ الاختناقات المرورية وتكشف عن خطط لتنفيذ طرق جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 15:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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