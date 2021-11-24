أوراق حراك تشرين 2019 الحلقة 13 من أشعار شباب الثورة - سلام إبراهيم

2021/11/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سلام_إبراهيم جمهورية ساحة التحرير جمهورية الإبداع والشعر -1-يخلق صديقي وحبيبي الشاعر الثائر "مالك عبدون" في قصيدته عن الشهيد "صفاء ابن ثنوة" الذي تحول إلى رمز صارخ لإصرار الشباب العراقي على المواجهة السلمية للسراق والمافيات والقتلة، المواجهة بالصدور العارية والإصرار والعلم الرمزيخلق "مالك" حبيبي الذي تعرض مرارًا للخطف والتعذيب بسبب التظاهر والصراخ وكتابة شعارات تخصه تبشر بالثورة هذه< ......





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