الولايات المتحدة وإسرائيل .. عنصرية في اكناف الفاشية - سعيد مضيه

2021/11/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه االولايت المتحدة وإسرائيل ..عنصرية في اكناف الفاشية لعل الكاتب الأميركي، إِيمانويل غارشيا، قد أنفذ رؤيته عميقا الى جوهر التجاوز الأميركي عن جرائم إسرائيل؛ ففي أميركا تجري الأمور نفس المسار.



إنه تماثل النظامين السياسيين في إسرائيل والولايات المتحدة.



بهذا العمق يخاطب الأميركيين : الولايات المتحدة تدير نظام تفوق العرق الأبيض، وبالنسبة لهم فإن كل تهديد يوجه لتفوق البيض في أي مكان يشمل مجتمعات ......





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