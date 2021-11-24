عمل الحُكم - المنصور جعفر

2021/11/24 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يعرض هذا النص أهم النقاط في عمل الحكم وواجباته العامة وهدف هذا العرض تسهيل عمليات تقييم الحكم وتقويمه، بداية بعرض المجالات الرئيسة لعمل الحكم ثم العيارات الموضوعية لأنشطته وتقييم أدائه فيها، ونهاية بإوضاح المؤشر العام لحساب نجاح الحُكم أو إخفاقه في تحقيقها.



1- مجالات عمل الحكم: 1 - المجال الثقافي، 2- المجال الإقتصادي، 3- المجال الإجتماعي، 4 - المجال السياسي وال ......





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