الملك سلمان يدعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب

2021/11/24 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إلى التضامن العالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك.

وقال في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” في جدة: “نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان، والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية”.

وأضاف، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة “تؤكد المملكة أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية، في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب”.

وأكد الملك، وفق وكالة الأنباء السعودية، أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا، ولفت إلى أن “انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم”.

ويعقد اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي” هذا العام تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”، بمشاركة واسعة من مسؤولين، وعلماء، ومفكرين من روسيا الاتحادية ودول العالم الإسلامي، لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

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