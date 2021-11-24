المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

2021/11/24 | 16:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء، بأن وزيرين مغربي وإسرائيلي وقعا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط.وبهذه المذكرة تمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.

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