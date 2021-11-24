الطلاب يجمعون بقايا قنابل الغاز.. صور جديدة من الحرم الجامعي في السليمانية

2021/11/24 | 16:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جمع الطلاب المتظاهرون، الأربعاء، بقايا القنابل الدخانية وسط جامعة السليمانية.

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واظهرت صور تابعها "ناس"، (24 تشرين الثاني 2021)، قيام الطلاب بجمع بقايا القنابل الغازية وسط جامعة السليمانية.

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