محمد بن زايد يصل تركيا في أول زيارة منذ سنوات.. وأردوغان في مقدمة مستقبليه

2021/11/24 | 16:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، إلى العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ سنوات، حيث استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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