2021/11/24 | 16:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، توضيحا حول هدم 5 مدارس في بغداد.وذكرت في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، خبراً مفاده أن وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع تصدر توضيحآ حول هدم 5 مدارس في بغداد المركز الخبري الوطني.

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