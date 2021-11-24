2021/11/24 | 16:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التعليم: شمول الطلبة المكفوفين من مواليد 1990 فما فوق بالتقديم للجامعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/24 | 16:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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