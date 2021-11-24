2021/11/24 | 16:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت اللجنة القضائية المشتركة للتحقيق

في حادث المطار، اليوم الاربعاء،

اجتماعاً في بغداد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى وتلقته

وكالة نون الخبرية، ان "اللجنة القضائية

المشتركة للتحقيق في حادث المطار ال

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