التعليم تصدر قرارا بشأن قبول الطلبة المكفوفين

2021/11/24 | 16:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، قرارا بشأن قبول الطلبة المكفوفين في الجامعات وذكرت الوزارة في بيان، انه “حرصا على دعمهم وتمكينهم من القبول في الجامعات وجه الوزير نبيل كاظم عبد الصاحب بشمول الطلبة المكفوفين من مواليد 1990 صعودا بالتقديم الى القبول المركزي على وفق رغبة الطالب ومعدله للالتحاق بالدراسة الصباحية في […]

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