2021/11/24 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد تباشر بتوزيع منح مالية لذوي الشهداء في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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